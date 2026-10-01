«Это новый вызов!»: Илья Авербух о новом шоу, рокерах и театральных провокациях
Илья Авербух в эфире НСН рассказал о тонкостях создания ледовых спектаклей, раскрыл отношение к спорам вокруг «Гамлета» и «Колобка», и назвал имена рокеров из своего плейлиста.
Музыка: от Камчатки до Мурманска
Знаменитый фигурист, серебряный призер Олимпиады, продюсер и режиссер масштабных шоу Илья Авербух в интервью НСН рассказал о возрождении жанра ледовых спектаклей, театре и рок-музыке, а также раскрыл секреты нового шоу к 110-летию Мурманска.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Группа «Звери» уже сегодня, 1 октября, откроет новый рок-н-ролльный месяц концертом в Петропавловске-Камчатском. Вячеслав Бутусов выступит в выходные в Ессентуках, Гарик Сукачев – в Пензе, «Ария» - в Пскове, «Пикник» в Ростове-на-Дону, а Xolidayboy – в Кемерове.
Главным событием выходных в Санкт-Петербурге станет стадионный концерт Zivert на «Газпром Арене», ну а 4 октября отмечающий 110-летие Мурманск увидит группу «Ленинград» и Полину Гагарину. Их концерты станут частью гала-шоу, режиссером-постановщиком которого выступил Илья Авербух.
«Для меня большая честь и серьезный вызов наше гала-шоу в честь 110-летия замечательного города Мурманска. У него свое лицо, может быть, внешне немножко даже суровое. Если ты открываешься, то Мурманск открывается для тебя новыми и новыми гранями и красками. Об этом и будет наше гала-шоу. Рад, что была поддержана идея, которую я предложил, что это не только выступления и уличный концерт двух выдающихся певцов, Гагариной и Шнура, а что первая часть будет именно театрализованной постановкой, где каждая глава будет о городе. В нашей театрализованной части будут задействованы более 140 артистов Мурманска. Более трех недель уже ведутся репетиции с хореографами. Также наше гала-шоу поддержат звезды спорта. Например, замечательные сестры Аверины (бывшие спортсменки сборной России по художественной гимнастике - прим. НСН). В нем примут участие заслуженный певец Хакасии Руслан Ивакин, цирковые артисты также вольются в нашу церемонию. Во второй части будут концерты Полины Гагариной и группы «Ленинград». Конечно, мы уже не раз работали вместе, я как режиссер, а ребята работали на моих концертах», - отметил он.
При этом Авербух признался, что любит рок-музыку, а в его плейлисте есть Вячеслав Бутусов и «Чиж&Co»
«Я очень люблю рок-музыку и не раз обращался к ней в различных постановках. Это та музыка, которую я слушаю, чувствую и понимаю. Поэтому, безусловно, к ней огромное уважение, но наше гала-шоу я решил все-таки построить на классических произведениях. Конечно, и Бутусов, и «Чиж», и ряд других композиций всегда в моем плейлисте. Очень люблю эту музыку и чувствую ее», - подчеркнул собеседник НСН.
Театр: от Тарасовой до «Гамлета»
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Женитьба» в Театре Моссовета, «Огниво в «Современнике» и «Сын» в Театре Ермоловой.
В Петербурге пройдет поэтический вечер Константина Райкина, в Уфе идут на балет «Дягилев». А Илья Авербух рассказал о возрождении жанра ледовых спектаклей. Он также отметил, что учится у театральных режиссеров, ходит на премьеры и спектакли с участием своей жены Елизаветы Арзамасовой.
«Безусловно, театральные постановки – это очень важный этап моей жизни. Это настоящий вызов, который я принял в свое время, когда из ледовых шоу появились именно театральные постановки. Сейчас этот жанр подхвачен моими коллегами, но я счастлив, что стоял у истоков его возрождения. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы продолжаем дело, которое начинала в свое время Татьяна Тарасова и Игорь Бобрин. Именно они создали первую именно театральную ледовую постановку. Но на более чем на 20 лет этот жанр отошел. Его возрождение и вывод на уровень уже других возможностей, в том числе и сценических, произошел в спектакле "Огни большого города", а также в спектаклях "Кармен", "Ромео и Джульетта" и "Анна Каренина". В таких постановках самое важное, чтобы все работали на один результат, несмотря на то, что состав абсолютно чемпионский. Здесь все ребята должны забыть о своих титулах и перевоплотиться в те роли и в ту хореографию, которую я им поставил. Я счастлив, что у меня есть несколько театральных премий - "Звезда театрала" или победитель фестиваля "Черешневый лес", приз Олега Янковского. Я получал еще из рук самого Олега. Для меня это все очень важно, потому что это театральные премии, а театр – это особый жанр. Моя жена - актриса, мы очень много ходим в театры, я хожу на все постановки Лизы, на интереснейшие премьеры. Учусь, смотрю за современными тенденциями, потому что человек, который создает, должен все время смотреть за всем тем, что происходит в мире культуры», - подчеркнул он.
Авербух также объяснил свое отношение к жарким спорам вокруг спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова.
«Конкретно на спектакль "Гамлет" с Юрой Борисовым я не ходил, слишком много было шума. Я думаю, что искусство - оно в том числе и провокационное, поэтому обязательно, если будет идти, посмотрю этот спектакль. Я открыт к любым провокациям, но при этом провокация не должна быть ради провокации. Эта очень тонкая грань между художественной частью и новым высказыванием или эпатажем, ее не всегда все тонко чувствуют. Думаю, что любое высказывание имеет место быть, если оно интересно зрителю», - считает собеседник НСН.
Кино: «Мне всегда интереснее быть режиссером»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Царевна Несмеяна» со звездами из сериала «Слово пацана», а также драма «Без оглядки» с Анной Пересильд.
Илья Авербух рассказал о своем киноопыте и рекомендовал сериал «Трасса».
«У меня есть небольшой опыт съемок в кино, но я еще раз подчеркиваю, что я совершенно не актер. Это очень сложная профессия. Если кому-то кажется, что достаточно просто войти в кадр, то это совершенно не так. В фильме "Костомаров" я был консультантом, я не снимался в этом фильме. А в "Папиных дочках" я был только в качестве самого себя, камео, это была одна серия. Я имел актерский опыт в фильме "Время жестоких", где играл журналиста на протяжении пяти серий, пока по сценарию меня не убили. Вот и весь мой актерский опыт, но я никогда не стремился стать актером. Мне всегда интереснее быть за режиссерским пультом и управлять ситуацией изнутри. Из интересных работ мне очень понравился сериал "Трасса"», - указал он.
Авербух добавил, что знает про кинобитву «Колобка» с «Человеком-пауком», но считает достойным качество российского фильма.
«Про битву "Колобка" и "Человека-паука" я, конечно, слышал, потому что нахожусь в медиапространстве. При этом я не являюсь поклонником жанра оживших комиксов, фэнтези. Это не совсем мое, причем никогда не было моим, и 20 лет назад тоже. Но есть большое количество поклонников, их мнение очень важно. Я против любых запретов и жаль, что "Колобок" попал в данную ситуацию. На мой взгляд, негатив к нему вызван исключительно переносом премьеры "Человека-паука" и не имеет никакого отношения к качеству фильма, которое достаточно достойное для такого жанра», - заключил прославленный спортсмен.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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