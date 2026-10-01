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Знаменитый фигурист, серебряный призер Олимпиады, продюсер и режиссер масштабных шоу Илья Авербух в интервью НСН рассказал о возрождении жанра ледовых спектаклей, театре и рок-музыке, а также раскрыл секреты нового шоу к 110-летию Мурманска.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Группа «Звери» уже сегодня, 1 октября, откроет новый рок-н-ролльный месяц концертом в Петропавловске-Камчатском. Вячеслав Бутусов выступит в выходные в Ессентуках, Гарик Сукачев – в Пензе, «Ария» - в Пскове, «Пикник» в Ростове-на-Дону, а Xolidayboy – в Кемерове.

Главным событием выходных в Санкт-Петербурге станет стадионный концерт Zivert на «Газпром Арене», ну а 4 октября отмечающий 110-летие Мурманск увидит группу «Ленинград» и Полину Гагарину. Их концерты станут частью гала-шоу, режиссером-постановщиком которого выступил Илья Авербух.

«Для меня большая честь и серьезный вызов наше гала-шоу в честь 110-летия замечательного города Мурманска. У него свое лицо, может быть, внешне немножко даже суровое. Если ты открываешься, то Мурманск открывается для тебя новыми и новыми гранями и красками. Об этом и будет наше гала-шоу. Рад, что была поддержана идея, которую я предложил, что это не только выступления и уличный концерт двух выдающихся певцов, Гагариной и Шнура, а что первая часть будет именно театрализованной постановкой, где каждая глава будет о городе. В нашей театрализованной части будут задействованы более 140 артистов Мурманска. Более трех недель уже ведутся репетиции с хореографами. Также наше гала-шоу поддержат звезды спорта. Например, замечательные сестры Аверины (бывшие спортсменки сборной России по художественной гимнастике - прим. НСН). В нем примут участие заслуженный певец Хакасии Руслан Ивакин, цирковые артисты также вольются в нашу церемонию. Во второй части будут концерты Полины Гагариной и группы «Ленинград». Конечно, мы уже не раз работали вместе, я как режиссер, а ребята работали на моих концертах», - отметил он.

При этом Авербух признался, что любит рок-музыку, а в его плейлисте есть Вячеслав Бутусов и «Чиж&Co»

«Я очень люблю рок-музыку и не раз обращался к ней в различных постановках. Это та музыка, которую я слушаю, чувствую и понимаю. Поэтому, безусловно, к ней огромное уважение, но наше гала-шоу я решил все-таки построить на классических произведениях. Конечно, и Бутусов, и «Чиж», и ряд других композиций всегда в моем плейлисте. Очень люблю эту музыку и чувствую ее», - подчеркнул собеседник НСН.

