Песков: Встреча Путина и Трампа на АТЭС необходима для всего мира
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне вполне может состояться. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, он убеждён в том, что Владимир Путин будет рад встретиться с главой Белого дома.
«Эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», - подчеркнул передставитель Кремля.
Она также добавил, что наработок относительно двусторонней встречи российского и американского лидеров пока нет.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что главы России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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