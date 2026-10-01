Песков: Встреча Путина и Трампа на АТЭС необходима для всего мира

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в китайском ⁠Шэньчжэне вполне может состояться. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

МИД Китая не располагает данными о встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа

По его словам, он убеждён в том, что Владимир Путин будет рад встретиться с главой Белого дома.

«Эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», - подчеркнул передставитель Кремля.

Она также добавил, что наработок относительно двусторонней встречи российского и американского лидеров пока нет.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что главы России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Булкин
ТЕГИ:АТЭСДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

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