Песков: Встреча Путина и Трампа на АТЭС необходима для всего мира

По его словам, он убеждён в том, что Владимир Путин будет рад встретиться с главой Белого дома.

«Эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», - подчеркнул передставитель Кремля.

Она также добавил, что наработок относительно двусторонней встречи российского и американского лидеров пока нет.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что главы России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

