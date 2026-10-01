Путин: Рано или поздно всем придется договариваться

Выступаят на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», он уточнил, что речь идёт о мироустройстве, которое будет «способно обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия».

«Убежден, что интеллектуальный багаж, опыт прямого и доверительного общения, накопленный клубом, обязательно будет востребован», - добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия и КНР стремятся к более справедливому мироустройству, а их сотрудничество является одним из «главных стабилизирующих факторов на международной арене», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

