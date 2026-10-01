Писатель Цыпкин заявил о деградации людей из-за ИИ
Люди стали деградировать из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта (ИИ). Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился писатель Александр Цыпкин.
Он отметил, что многие школьники стали полностью полагаться на нейросети, переставая развиваться самостоятельно. И подобное поведение в скором времени приведёт к разделению общества.
«Те дети, которые постоянно сидят в телефоне и лезут в ИИ, вырастут в ничто... это, по идее... способ некой сегрегации. Раньше была чума, а сейчас – искусственный интеллект», — указал Цыпкин.
Писатель также добавил, что использует нейросети, но только для аналитики, так как с точки зрения творчества ИИ «пока не пишет хорошо».
Ранее народный артист РФ Александр Олешко рассказал, что выпустил клип, созданный при помощи ИИ, но полностью доверять нейросетям он не торопится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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