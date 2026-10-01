Экономист Морковкин назвал сбалансированным проект бюджета на 2027-2029 годы

Проект федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы является сбалансированным. Об этом РЕН ТВ заявил экономист Дмитрий Морковкин.

В России пособие при рождении ребенка с 1 января вырастет до 28,4 тысячи рублей

В частности, документ предусматривает введение НДС по ставке 22% на товары трансграничной электронной торговли, усовершенствование прогрессивной шкалы налогообложения, включение дивидендов и процентов по вкладам в общую налогооблагаемую базу, сохранение финансовых льгот для участников СВО и владельцев вкладов.

Кроме того, проектом предусмотрены индексация страховых пенсий дважды в год, увеличение маткапитала на первого ребёнка и повышение ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

Морковкин отметил, что в следующем году обязательства государства вырастут с 54 трлн до 68 трлн рублей, а дефицит бюджета составит максимум 2%, что «не несёт абсолютно никаких рисков неисполнения всех принимаемых обязательств».

«Если провести аналитическое сравнение с зарубежными странами, там дефицит бюджета в некоторых государствах ещё выше», - заключил эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нового бюджета на три года будут выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности страны, помощь участникам СВО и достижение национальных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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