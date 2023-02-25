Красный Крест: Британцы загоняют украинских беженцев в «долговую кабалу»

Некоторые жители Великобритании эксплуатируют и загоняют в долговые ямы живущих у них беженцев из Украины. Об этом пишет издание Inews, ссылаясь на доклад Красного Креста.

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Как отмечается в материале, сотрудники британского Красного Креста стали свидетелями «долговой кабалы», также беженцев заставляли работать на арендодателя в обмен на жилье. Кроме того, в ряде случаев британцы оплачивали украинцам переезд и проживание, в дальнейшем требуя выполнять работу по дому или на предприятиях, детей также призывали к работе вместо учебы в школе.

«Красный Крест... также сталкивался с тем, что принявшие украинцев британцы требовали (их) трудиться, чтобы компенсировать возросшие цены», — указано в материале.

По данным организации, таких случаев эксплуатации немного. Британское правительство также подтвердило «мало случаев предполагаемого современного рабства» среди вынужденных переселенцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыУкраинаВеликобритания
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