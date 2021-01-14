«Тяжелый год». ВОЗ предрекла новый взрыв пандемии COVID-19

Накануне максимальный показатель смертности от COVID-19 за сутки был зафиксирован в Великобритании - за минувшие 24 часа от инфекции скончались 1 564 жителя страны.

По данным ВОЗ, на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на Европу — более трети. Кроме того, рост заболеваемости зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН рассказал, что в ближайшие дни стоит ждать подъема числа заболеваний.

«Стабилизация всегда бывает во время зимних каникул, коронавирус ведь острое респираторное заболевание, на него распространяются все те же закономерности. Во время зимних каникул идет снижение, а потом – повышение заболеваемости. В Москве это четко видно. Повышение будет в течение ближайшей недели», - сказал Малышев.

После новогодних праздников число заражений, а также число пациентов c COVID, нуждающихся в госпитализации, выросло в полтора раза в Санкт-Петербурге - до 4,2 тысячи. Вместе с тем эксперты отмечают, что сейчас существует много инструментов, которые могут помочь улучшить ситуацию, установив контроль над передачей коронавируса.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет оценить эффективность вакцин от коронавируса.

«Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует высокую эффективность и безопасность. Она эффективна и уже работает, ей привито порядка 1 миллиона человек в России. Что касается ее доработки, то этот вопрос будет решается после эпидемиологических, вирусологических и иммунологических исследований как по оценке коллективного иммунитета, так и по изменениям самого вируса, его штаммов и их свойств. Массовая вакцинация оценивается в разные сроки, ранние и удаленные, но эффективность вакцинации нужно оценивать, когда вся планета выйдет на плато. Планета на него еще не вышла», - сказал Викулов.