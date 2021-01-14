«Тяжелый год». ВОЗ предрекла новый взрыв пандемии COVID-19
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом в мире, несмотря на массовую вакцинацию.
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предсказал, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый.
Представитель организации отметил, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. За последнюю неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов.
Президент России Владимир Путин заявил, что считает преждевременным «расслабляться», несмотря на некоторое улучшение ситуации с пандемией коронавируса на территории РФ. Он констатировал тенденцию на снижение темпов заболеваемости, однако призвал не успокаиваться.
В связи с этим Путин обратил внимание на то, что в мире в целом пока не удается побороть инфекцию. Президент также подчеркнул, что тревогу вызывает, например, ситуация в Великобритании, где выявлен новый штамм коронавируса – Россия следит за этим пристально.
Накануне максимальный показатель смертности от COVID-19 за сутки был зафиксирован в Великобритании - за минувшие 24 часа от инфекции скончались 1 564 жителя страны.
По данным ВОЗ, на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на Европу — более трети. Кроме того, рост заболеваемости зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН рассказал, что в ближайшие дни стоит ждать подъема числа заболеваний.
«Стабилизация всегда бывает во время зимних каникул, коронавирус ведь острое респираторное заболевание, на него распространяются все те же закономерности. Во время зимних каникул идет снижение, а потом – повышение заболеваемости. В Москве это четко видно. Повышение будет в течение ближайшей недели», - сказал Малышев.
После новогодних праздников число заражений, а также число пациентов c COVID, нуждающихся в госпитализации, выросло в полтора раза в Санкт-Петербурге - до 4,2 тысячи. Вместе с тем эксперты отмечают, что сейчас существует много инструментов, которые могут помочь улучшить ситуацию, установив контроль над передачей коронавируса.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет оценить эффективность вакцин от коронавируса.
«Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует высокую эффективность и безопасность. Она эффективна и уже работает, ей привито порядка 1 миллиона человек в России. Что касается ее доработки, то этот вопрос будет решается после эпидемиологических, вирусологических и иммунологических исследований как по оценке коллективного иммунитета, так и по изменениям самого вируса, его штаммов и их свойств. Массовая вакцинация оценивается в разные сроки, ранние и удаленные, но эффективность вакцинации нужно оценивать, когда вся планета выйдет на плато. Планета на него еще не вышла», - сказал Викулов.
По его словам, о вкладе вакцины можно будет говорить только после сокращения летальности от коронавируса и стабилизации эпидемического процесса.
«Пока же есть страны, где распространение инфекции высокая, а летальность порядка 10%, например, Мексика», - добавил вирусолог.
Ранее Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является «безусловным успехом наших ученых». На совещании с членами правительства РФ глава государства отметил, что никакие другие препараты подобного рода не демонстрируют «такого уровня защиты и такой степени безопасности».
Телеведущий Владимир Соловьев отметил в эфире НСН, что у россиян должна быть возможность выбирать между вакцинами отечественного и иностранного производства, однако его знакомые за рубежом больше доверяют российскому препарату от COVID-19.
«Выбор должен быть всегда. Если это официально зарегистрированный препарат, не вижу в этом никакой проблемы. Прививки определенного типа требуют определенной инфраструктуры. Нужно соблюдать температуру хранения, другие условия. В Германии и США были случаи с несоблюдением условий хранения. Но я пока получаю много звонков и писем от своих друзей из-за рубежа, они говорят, что хотят приехать в Россию и сделать российскую прививку, потому что база, на которой сделана вакцина, проверена, а также гораздо лучше и известнее», - рассказал он.
Меж тем прививку от коронавируса сделал себе и Папа Римский Франциск. Понтифику ввели первую дозу двухфазной вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Вторую дозу препарата 84-летний глава Римско-католической церкви получит через три недели. Ранее он объявил о предстоящей массовой вакцинации в Ватикане.
Изначально в Pfizer заявляли, что в 2021 году западную вакцину не будут поставлять в Россию по запросу частных лиц и компаний, поставка возможна только на уровне государственных соглашений. Позднее в пресс-службе компании рассказали, что рассматривают возможность подачи заявки на регистрацию вакцины в России.
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