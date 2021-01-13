Вакцинация вслепую

Перейти от масштабной к массовой вакцинации от коронавируса поручил президент РФ Владимир Путин. По словам президента, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины».

«Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», - заявил президент, поручив членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы.

Готовы стартовать с понедельника, 18 января, рапортовала вице-премьер Голикова.

«Мы готовы выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе—феврале и так далее», - добавила зампред правительства.

По ее словам, с 11 по 14 января в регионы будет поставлено около 600 тысяч доз препарата, «и работа по наращиванию производства и поставки в регионы будет продолжена».

По данным последнего опроса ВЦИОМ, о намерении привиться от коронавируса заявили 38% его участников, тогда как 52% респондентов не желают делать прививку. Еще выше эта доля среди молодых россиян 25-34 лет (70%).

Привиться предлагается отечественным препаратом «Спутник V», созданным Центром имени Гамалеи. Глава государства назвал его лучшей в мире вакциной от коронавируса.

«Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает», - сказал Путин.



Вакцинация препаратом «Спутник V» началась в декабре 2020 года. Сначала возможность привиться была предоставлена группам профессионального риска: работникам здравоохранения, образования и социальных служб. Позже к ним добавились работники транспорта, СМИ, научной сферы, телекоммуникаций, связи. Под конец года Минздрав разрешил использование вакцины для людей старше 60 лет.

«Спутник V» прошел регистрацию по ускоренной процедуре, уже после первых двух этапов клинических испытаний с крайне малой выборкой пациентов. Это, однако, не помешало разработчикам утверждать, что первый и второй этапы доказали эффективность и безопасность вакцины. Третья фаза испытаний на добровольцах еще не закончилась. Все это, конечно, не означает, что вакцина неэффективна или, боже упаси, представляет какую-либо опасность. Тем не менее, при таких обстоятельствах оценка рисков больше напоминает свидание вслепую.

