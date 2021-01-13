Вирусолог оценил эффективность российской вакцины от COVID-19
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда мир выйдет на плато заболеваемости коронавирусом и поможет ли в этом массовая вакцинация.
Президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является «безусловным успехом наших ученых». На совещании с членами правительства РФ глава государства отметил, что никакие другие препараты подобного рода не демонстрируют «такого уровня защиты и такой степени безопасности».
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет оценить эффективность вакцин от коронавируса.
«Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует высокую эффективность и безопасность. Она эффективна и уже работает, ей привито порядка 1 миллиона человек в России. Что касается ее доработки, то этот вопрос будет решается после эпидемиологических, вирусологических и иммунологических исследований как по оценке коллективного иммунитета, так и по изменениям самого вируса, его штаммов и их свойств. Массовая вакцинация оценивается в разные сроки, ранние и удаленные, но эффективность вакцинации нужно оценивать, когда вся планета выйдет на плато. Планета на него еще не вышла», - сказал Викулов.
По его словам, о вкладе вакцины можно будет говорить только после сокращения летальности от коронавируса и стабилизации эпидемического процесса.
«Пока же есть страны, где распространение инфекции высокая, а летальность порядка 10%, например, Мексика», - добавил вирусолог.
Как сообщалось ранее, коронавирус за последние сутки выявлен у 22 850 человек в 85 регионах России. Умерли за последние 24 часа 566 больных COVID-19. Выздоровели и выписались из стационаров 28 658 пациентов. Всего за время пандемии заразились 3,471 миллиона человек, выздоровели 2,854 миллиона человек.
Телеведущий Владимир Соловьев заявил в эфире НСН в среду, что у россиян должна быть возможность выбирать между вакцинами отечественного и иностранного производства, однако его знакомые за рубежом больше доверяют российскому препарату от COVID-19.
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