Вирусолог оценил эффективность российской вакцины от COVID-19

«Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует высокую эффективность и безопасность. Она эффективна и уже работает, ей привито порядка 1 миллиона человек в России. Что касается ее доработки, то этот вопрос будет решается после эпидемиологических, вирусологических и иммунологических исследований как по оценке коллективного иммунитета, так и по изменениям самого вируса, его штаммов и их свойств. Массовая вакцинация оценивается в разные сроки, ранние и удаленные, но эффективность вакцинации нужно оценивать, когда вся планета выйдет на плато. Планета на него еще не вышла», - сказал Викулов.

По его словам, о вкладе вакцины можно будет говорить только после сокращения летальности от коронавируса и стабилизации эпидемического процесса.

«Пока же есть страны, где распространение инфекции высокая, а летальность порядка 10%, например, Мексика», - добавил вирусолог.

Как сообщалось ранее, коронавирус за последние сутки выявлен у 22 850 человек в 85 регионах России. Умерли за последние 24 часа 566 больных COVID-19. Выздоровели и выписались из стационаров 28 658 пациентов. Всего за время пандемии заразились 3,471 миллиона человек, выздоровели 2,854 миллиона человек.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил в эфире НСН в среду, что у россиян должна быть возможность выбирать между вакцинами отечественного и иностранного производства, однако его знакомые за рубежом больше доверяют российскому препарату от COVID-19.

