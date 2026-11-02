СМИ сообщили о координации Турции с Россией и США по Украине
Турция находится в прямой координации с США, Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.
Отмечается, что Анкара поддерживает «контакты по инициативам Вашингтона в направлении урегулирования конфликта». Турция получает соответствующие данные по этой теме.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на помощь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и желает организовать на территории Турции встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФСБ предотвратила теракты с заминированными FPV-очками для операторов дронов
- СМИ сообщили о координации Турции с Россией и США по Украине
- В работе хостинг-провайдера Beget произошел сбой
- В России ограничили вывоз продукции нефтехимпрома за пределы ЕАЭС
- Илияна Йотова побеждает на выборах президента Болгарии
- Из-за атак ВСУ в Белгородской области пострадал один человек
- Совбез России: Оперативная обстановка в стране остается стабильной
- Трамп сообщил, что США собирают разведданные о России и КНР
- Над Россией за ночь сбили 212 беспилотников ВСУ
- В детсадах России начнут учить правильному питанию