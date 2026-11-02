СМИ сообщили о координации Турции с Россией и США по Украине

Турция находится в прямой координации с США, Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.

МИД Турции: Конфликт на Украине будет только усиливаться

Отмечается, что Анкара поддерживает «контакты по инициативам Вашингтона в направлении урегулирования конфликта». Турция получает соответствующие данные по этой теме.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на помощь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и желает организовать на территории Турции встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:УкраинаТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры