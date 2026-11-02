ФСБ предотвратила теракты с заминированными FPV-очками для операторов дронов

Взрывотехники определили, что спецслужбы Украины внедрили в очки СВУ вместо кулеров охлаждения. При включении FPV-очков должна была произойти детонация, что привело бы к гибели военных.

Силовики изъяли в различных регионах партию аналогичных устройств, закамуфлированных под очки, которые были переданы противником через «Почту России». Для поставки представители Киева под видом «псевдопатриотов» с анонимных аккаунтов в мессенджере установили контакты с представителями гуманитарных организаций и благотворительных фондов РФ. Злоумышленники вели переписку с волонтерами по организации отправки очков, действовали скрытно и не предоставляли свои данные, при этом требуя видео со словами благодарности от российских военных, пишет RT.

По замыслу украинской стороны, волонтеры должны были направить заминированные очки в подразделения для операторов БПЛА, участвующих в боях против ВСУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовлении к теракту. Разыскиваются лица, причастные к отправке СВУ.

Ранее ФСБ задержала двух выходцев из Закавказья, которые по заданию Украины готовили атаку FPV-дронами на один из основных элементов системы противоракетной обороны Москвы и на объект электроэнергетики.

