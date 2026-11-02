В Минздраве считают, что ИИ не заменит врача
Искусственный интеллект не сможет заменить врачей. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков, передает РИА Новости.
«Есть определенные опасения в медицинском сообществе, предрассудки о том, что якобы искусственный интеллект заменит врача, это не так», - указал замглавы Минздрава.
Ваньков выразил надежду, что подобных разговоров «будет становиться все меньше и меньше». В то же время замминистра назвал использование ИИ врачом максимально эффективным и перспективным.
Ранее заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, геронтолог, терапевт, академик при Международной академии информатизации Юрий Серебрянский заявил НСН, что ИИ активно применяют при лечении ряда серьезных заболеваний, но технология никогда не сможет обойтись без помощи человека.
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