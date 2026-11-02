В Минздраве считают, что ИИ не заменит врача

«Есть определенные опасения в медицинском сообществе, предрассудки о том, что якобы искусственный интеллект заменит врача, это не так», - указал замглавы Минздрава.

Ваньков выразил надежду, что подобных разговоров «будет становиться все меньше и меньше». В то же время замминистра назвал использование ИИ врачом максимально эффективным и перспективным.

Ранее заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, геронтолог, терапевт, академик при Международной академии информатизации Юрий Серебрянский заявил НСН, что ИИ активно применяют при лечении ряда серьезных заболеваний, но технология никогда не сможет обойтись без помощи человека.

