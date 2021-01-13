«Хотят приехать!» Соловьев рассказал спросе на вакцину «Спутник V» за рубежом
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН поведал, что испытал после прививки российской вакциной против COVID-19.
Во вторник член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer от коронавируса в частном порядке. В пресс-службе Hadassah Medical Moscow журналистам сообщили, что клиника ведет переговоры с компанией Pfizer по вакцине, однако о возможности проведения вакцинации и сроках говорить пока рано.
Телеведущий Владимир Соловьев заявил в эфире НСН, что у россиян должна быть возможность выбирать между вакцинами отечественного и иностранного производства, однако его знакомые за рубежом больше доверяют российскому препарату от COVID-19.
«Выбор должен быть всегда. Если это официально зарегистрированный препарат, не вижу в этом никакой проблемы. Прививки определенного типа требуют определенной инфраструктуры. Нужно соблюдать температуру хранения, другие условия. В Германии и США были случаи с несоблюдением условий хранения. Но я пока получаю много звонков и писем от своих друзей из-за рубежа, они говорят, что хотят приехать в Россию и сделать российскую прививку, потому что база, на которой сделана вакцина, проверена, а также гораздо лучше и известнее», - рассказал он.
По сообщению Российского фонда прямых инвестиций, свыше 1,5 млн человек в России вакцинировались от COVID-19 отечественным препаратом «Спутник V». Соловьев добавил, что прививался им в прошлом году и не почувствовал на себе никаких побочных эффектов.
«Первый раз я прививался «Спутник V» в сентябре. Вторая прививка была, соответственно, чуть позже, через 21 день. После первой прививки я пошел бегать, хотя это и не рекомендовано. Потом мне показалось, что температура чуть поднялась, хотя термометр не показывал выше 36,8. После второй прививки я тоже два дня занимался спортом. Я каждый день занимаюсь спортом, я не меняю свои распорядки. Тоже чувствовал, что будто температура поднимается, но не дошло даже до отметки 36,9. По-видимому, никакой побочки у меня не было. Я доверяю нашей прививке, я очень доволен. Я делал это осознанно, выкладывал фото в Instagram. Все хорошо, все сработало», - отметил он.
Изначально в Pfizer заявляли, что в 2021 году вакцину не будут поставлять в Россию по запросу частных лиц и компаний, поставка возможна только на уровне государственных соглашений. Позднее в пресс-службе компании рассказали, что рассматривают возможность подачи заявки на регистрацию вакцины в России.
Меж тем в Москве с 13 января стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма. С 14 января на базе городских поликлиник откроется 30 дополнительных пунктов вакцинации, после этого их общее число увеличится до 100. Вакцинация проводится ежедневно, без выходных.
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