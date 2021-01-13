«Хотят приехать!» Соловьев рассказал спросе на вакцину «Спутник V» за рубежом

Во вторник член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer от коронавируса в частном порядке. В пресс-службе Hadassah Medical Moscow журналистам сообщили, что клиника ведет переговоры с компанией Pfizer по вакцине, однако о возможности проведения вакцинации и сроках говорить пока рано.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил в эфире НСН, что у россиян должна быть возможность выбирать между вакцинами отечественного и иностранного производства, однако его знакомые за рубежом больше доверяют российскому препарату от COVID-19.

«Выбор должен быть всегда. Если это официально зарегистрированный препарат, не вижу в этом никакой проблемы. Прививки определенного типа требуют определенной инфраструктуры. Нужно соблюдать температуру хранения, другие условия. В Германии и США были случаи с несоблюдением условий хранения. Но я пока получаю много звонков и писем от своих друзей из-за рубежа, они говорят, что хотят приехать в Россию и сделать российскую прививку, потому что база, на которой сделана вакцина, проверена, а также гораздо лучше и известнее», - рассказал он.