Папа Римский Франциск привился от COVID-19

Папа Римский Франциск сделал прививку от коронавируса. Понтифику ввели первую дозу двухфазной вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в Ватикане.

Отмечается, что во время процедур было запрещено осуществлять фото и видеосъёмку. Вторую дозу препарата 84-летний глава Римско-католической церкви получит через три недели. Ранее он объявил о предстоящей массовой вакцинации в Ватикане.

Как подчеркнул Франциск, «с этической точки зрения» привиться необходимо всем, чтобы победить коронавирус. По словам Папы, от этого зависят здоровье и жизнь других людей. Он также напомнил, что ранее вакцины избавили человечество от многих заболеваний, в том числе детских.

Папа Римский также отметил, что не может объяснить для себя «самоубийственное отрицание» вакцинации.

