Вирусолог спрогнозировал рост заболеваний COVID-19 в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН рассказал, когда стоит ждать подъема числа заболеваний.

«Стабилизация всегда бывает во время зимних каникул, коронавирус ведь острое респираторное заболевание, на него распространяются все те же закономерности. Во время зимних каникул идет снижение, а потом – повышение заболеваемости. В Москве это четко видно. Повышение будет в течение ближайшей недели», - сказал Малышев.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 22 934 новых случая заболевания COVID-19. Умер 531 пациент с коронавирусом, выздоровели 24 755 человек.

