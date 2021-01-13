В Петербурге выросло число госпитализаций пациентов с COVID

По данным ведомства, в городе также выросло число заражений. Отмечается, что увеличение числа случаев заражения было ожидаемым в связи с выходом горожан на работу, а также из-за возвращения петербуржцев с отпусков.

Так, за неделю число обращений к медикам увеличилось в полтора раза - до 4,2 тыс. В течение вторника в Петербурге были госпитализированы 823 человека, неделей ранее число госпитализаций составило 792. В ведомстве отметили, что здравоохранение города готово к такой ситуации - в больницах более 20% свободных коечных мест.

