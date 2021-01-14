ВОЗ: Второй год пандемии может быть тяжелее предыдущего

Второй год пандемии COVID-19 может ударить по мировому сообществу сильнее, чем первый. Об этом сообщает директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан в Twitter организации.

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Райан напомнил, что темпы распространения коронавирусной инфекции не падают. Специалист отметил, что за последнюю неделю темп прироста новых случаев заболеваемости опять "достиг пика", зафиксировано около 5 млн заболевших и 85 тыс погибших.

Он рассказал о том, что более половины всех заболевших по-прежнему приходится на Северную и Южную Америку. Райан добавил, что возникшие новые штаммы коронавируса также способствуют усилению заболеваемости.

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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
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