ВОЗ: Второй год пандемии может быть тяжелее предыдущего

Райан напомнил, что темпы распространения коронавирусной инфекции не падают. Специалист отметил, что за последнюю неделю темп прироста новых случаев заболеваемости опять "достиг пика", зафиксировано около 5 млн заболевших и 85 тыс погибших.

Он рассказал о том, что более половины всех заболевших по-прежнему приходится на Северную и Южную Америку. Райан добавил, что возникшие новые штаммы коронавируса также способствуют усилению заболеваемости.

