Совбез России: Оперативная обстановка в стране остается стабильной
Оперативная обстановка в России в целом стабильна, несмотря на вызовы и угрозы, которые связаны с проведением специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета Безопасности РФ.
Ведомство сделало такой вывод по итогам проведенного анализа основных показателей преступности за январь - сентябрь текущего года, отмечает RT. Так, за 9 месяцев количество криминальных деяний уменьшилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
«Снижение преступности обусловлено, прежде всего, сокращением числа посягательств против собственности (-16%), в том числе краж (-8,9%) и мошенничеств (-23,8%)», — подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 21,7%, их удельный вес в структуре зарегистрированных противоправных деяний уменьшился с 35,5% до 33,2%. При этом количество убийств стало меньше на 11,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 18%.
Кроме того, СБ зафиксировал снижение на 31,5% числа преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий либо в сфере компьютерной информации.
Ранее в Совбезе сообщили, что количество иностранных граждан, которых выдворили из РФ за административные правонарушения, за первую половину года увеличилось почти в три раза.
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