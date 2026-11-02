Трамп сообщил, что США собирают разведданные о России и КНР

США собирают разведывательные данные о России и Китае. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

По словам главы Белого дома, «кто-то сказал», что Москва и Пекин якобы шпионят за Соединенными Штатами, пишет RT.

«Я сказал: «Это правда, и мы делаем то же самое в отношении них. Но мы делаем это даже лучше, так что не беспокойтесь об этом», — отметил политик.

Трамп не уточнил, о какой информации идет речь.

Ранее американский президент заявил, что США продолжают передавать разведданные Украине.

