Трамп сообщил, что США собирают разведданные о России и КНР
2 ноября 202608:57
Юлия Савченко
США собирают разведывательные данные о России и Китае. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.
По словам главы Белого дома, «кто-то сказал», что Москва и Пекин якобы шпионят за Соединенными Штатами, пишет RT.
«Я сказал: «Это правда, и мы делаем то же самое в отношении них. Но мы делаем это даже лучше, так что не беспокойтесь об этом», — отметил политик.
Трамп не уточнил, о какой информации идет речь.
Ранее американский президент заявил, что США продолжают передавать разведданные Украине.
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