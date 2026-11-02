В работе хостинг-провайдера Beget произошел сбой

Провайдер сообщил о «крупном инциденте» комплексного характера, который затронул все уровни архитектуры.

«В данный момент инженеры выполняют ручную настройку инфраструктуры непосредственно в дата‑центрах. Для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы — команды работают в усиленном режиме», - указали в Beget.

Из-за сбоя не работает ряд сайтов, зафиксированы проблемы с сетевыми подключениями и доступом к виртуальным серверам (VPS), также возникли перебои в работе почтовых серверов (SMTP) и DNS, отмечает «Радиоточка НСН».

Ранее произошел масштабный сбой в работе сервисов компании «Яндекс», проблемы были связаны с пожаром в дата-центре после атаки ВСУ, напоминает Ura.ru.

