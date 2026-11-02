В работе хостинг-провайдера Beget произошел сбой
Сбой зафиксирован в работе российского облачного хостинг-провайдера Beget. Об этом говорится в сообщении компании.
Провайдер сообщил о «крупном инциденте» комплексного характера, который затронул все уровни архитектуры.
«В данный момент инженеры выполняют ручную настройку инфраструктуры непосредственно в дата‑центрах. Для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы — команды работают в усиленном режиме», - указали в Beget.
Из-за сбоя не работает ряд сайтов, зафиксированы проблемы с сетевыми подключениями и доступом к виртуальным серверам (VPS), также возникли перебои в работе почтовых серверов (SMTP) и DNS, отмечает «Радиоточка НСН».
Ранее произошел масштабный сбой в работе сервисов компании «Яндекс», проблемы были связаны с пожаром в дата-центре после атаки ВСУ, напоминает Ura.ru.
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