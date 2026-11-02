Илияна Йотова побеждает на выборах президента Болгарии

Действующий президент Болгарии Илияна Йотова одержала победу во втором туре выборов главы республики и сохранит свой пост. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Болгарии.

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После обработки 99,95% протоколов избиркомов Йотова и кандидат на пост вице-президента Кирил Вылчев набрали 57,581% голосов, их поддержали более 1,093 млн избирателей.

ЦИК предоставит официальные результаты не позднее 4 ноября.

Йотова стала первой женщиной, избранной президентом Болгарии, отмечает Ura.ru. Политик вступит в должность 22 января следующего года.

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ФОТО: ТАСС / Игорь Ленкин
ТЕГИ:Президентские ВыборыБолгария

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