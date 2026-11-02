Илияна Йотова побеждает на выборах президента Болгарии
Действующий президент Болгарии Илияна Йотова одержала победу во втором туре выборов главы республики и сохранит свой пост. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Болгарии.
После обработки 99,95% протоколов избиркомов Йотова и кандидат на пост вице-президента Кирил Вылчев набрали 57,581% голосов, их поддержали более 1,093 млн избирателей.
ЦИК предоставит официальные результаты не позднее 4 ноября.
Йотова стала первой женщиной, избранной президентом Болгарии, отмечает Ura.ru. Политик вступит в должность 22 января следующего года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кусков раскрыл последствия сбоя в работе хостинг-провайдера Beget
- Москва, Стамбул, Дубай: Где пройдет встреча Путина и Зеленского
- «Тарифы ЖКХ на пределе»: В Госдуме считают надбавки к платежам крайней мерой
- В Минздраве считают, что ИИ не заменит врача
- ФСБ предотвратила теракты с заминированными FPV-очками для операторов дронов
- СМИ сообщили о координации Турции с Россией и США по Украине
- В работе хостинг-провайдера Beget произошел сбой
- В России ограничили вывоз продукции нефтехимпрома за пределы ЕАЭС
- Илияна Йотова побеждает на выборах президента Болгарии
- Из-за атак ВСУ в Белгородской области пострадал один человек