Путин призвал не расслабляться при улучшении ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает преждевременным «расслабляться», несмотря на некоторое улучшение ситуации с пандемией коронавируса на территории РФ. Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабинета министров.

Он констатировал тенденцию на снижение темпов заболеваемости, однако призвал не успокаиваться на этом. В связи с этим Путин обратил внимание на то, что в мире в целом пока не удается побороть инфекцию. Президент также подчеркнул, что тревогу вызывает, например, ситуация в Великобритании, где выявлен новый штамм коронавируса – Россия следит за этим пристально.