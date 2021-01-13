Путин призвал не расслабляться при улучшении ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает преждевременным «расслабляться», несмотря на некоторое улучшение ситуации с пандемией коронавируса на территории РФ. Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабинета министров.

Он констатировал тенденцию на снижение темпов заболеваемости, однако призвал не успокаиваться на этом. В связи с этим Путин обратил внимание на то, что в мире в целом пока не удается побороть инфекцию. Президент также подчеркнул, что тревогу вызывает, например, ситуация в Великобритании, где выявлен новый штамм коронавируса – Россия следит за этим пристально.

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Владимир Путин поручил проанализировать тщательно подъём заболеваемости COVID-19 в мире. По словам президента, необходимо понять, что стало причиной: то ли не соблюдались карантинные меры и ограничения, то ли виноваты новые мутации вируса.

«Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации», - цитирует RT президента. За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев заражения, это почти на 90 меньше по сравнению с предыдущим днём.

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Фото: kremlin.ru
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