Более 1,5 тысяч жителей Британии умерли от COVID-19 за сутки
Максимальный показатель смертности от COVID-19 за сутки зафиксирован в Великобритании.
Согласно данным сайта правительственной информации, за минувшие 24 часа от коронавируса скончались 1 564 жителя страны. Предыдущий антирекорд по смертности был установлен 8 января: тогда скончались 1325 пациентов.
Отмечается, что за последнюю неделю количество смертей из-за осложнений коронавируса увеличилось на 52% по сравнению с предыдущей неделей.
Всего с начала пандемии в Соединённом Королевстве было выявлено 3,21 млн случаев заражения COVID-19, умерли 84 767 пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru