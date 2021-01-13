Более 1,5 тысяч жителей Британии умерли от COVID-19 за сутки

Максимальный показатель смертности от COVID-19 за сутки зафиксирован в Великобритании.

Согласно данным сайта правительственной информации, за минувшие 24 часа от коронавируса скончались 1 564 жителя страны. Предыдущий антирекорд по смертности был установлен 8 января: тогда скончались 1325 пациентов.

Отмечается, что за последнюю неделю количество смертей из-за осложнений коронавируса увеличилось на 52% по сравнению с предыдущей неделей.

Всего с начала пандемии в Соединённом Королевстве было выявлено 3,21 млн случаев заражения COVID-19, умерли 84 767 пациентов.

