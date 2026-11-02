В России ограничили вывоз продукции нефтехимпрома за пределы ЕАЭС
Правительство России временно запретило вывоз ряда видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Меры касаются каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола. Ограничения введены на три месяца.
Как отметили в правительстве, запрет направлен на поддержание стабильного обеспечения промышленных предприятий России сырьем.
«Ограничение не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи... на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген», — подчеркнули в кабмине.
Ранее правительство РФ продлило на три месяца запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей, вывозимых из РФ непосредственными производителями, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Минздраве считают, что ИИ не заменит врача
- ФСБ предотвратила теракты с заминированными FPV-очками для операторов дронов
- СМИ сообщили о координации Турции с Россией и США по Украине
- В работе хостинг-провайдера Beget произошел сбой
- В России ограничили вывоз продукции нефтехимпрома за пределы ЕАЭС
- Илияна Йотова побеждает на выборах президента Болгарии
- Из-за атак ВСУ в Белгородской области пострадал один человек
- Совбез России: Оперативная обстановка в стране остается стабильной
- Трамп сообщил, что США собирают разведданные о России и КНР
- Над Россией за ночь сбили 212 беспилотников ВСУ