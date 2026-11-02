В России ограничили вывоз продукции нефтехимпрома за пределы ЕАЭС

Правительство России временно запретило вывоз ряда видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Меры касаются каменноугольного и нефтяного бензолов, толуола, ортоксилола, параксилола и фенола. Ограничения введены на три месяца.

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Как отметили в правительстве, запрет направлен на поддержание стабильного обеспечения промышленных предприятий России сырьем.

«Ограничение не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи... на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген», — подчеркнули в кабмине.

Ранее правительство РФ продлило на три месяца запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей, вывозимых из РФ непосредственными производителями, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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