В России ограничили вывоз продукции нефтехимпрома за пределы ЕАЭС

Как отметили в правительстве, запрет направлен на поддержание стабильного обеспечения промышленных предприятий России сырьем.

«Ограничение не распространяется на вывоз нефтехимической продукции в рамках международных транзитных перевозок, на поставки по линии международной гуманитарной помощи... на обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген», — подчеркнули в кабмине.

Ранее правительство РФ продлило на три месяца запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей, вывозимых из РФ непосредственными производителями, пишет Ura.ru.

