Из-за атак ВСУ в Белгородской области пострадал один человек
2 ноября 202609:34
Юлия Савченко
Один человек пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».
По словам губернатора, за последние сутки ВСУ атаковали область 74 раза, пишет RT. В регионе сбили и подавили 77 беспилотников.
«В Шебекинском округе пострадал один мирный житель. Необходимая помощь ему оказана», — заявил Шуваев.
Губернатор добавил, что раненый продолжит лечение амбулаторно.
Ранее при атаках ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще четверо пострадали.
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