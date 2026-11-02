Из-за атак ВСУ в Белгородской области пострадал один человек

Один человек пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

Над Россией за ночь сбили 212 беспилотников ВСУ

По словам губернатора, за последние сутки ВСУ атаковали область 74 раза, пишет RT. В регионе сбили и подавили 77 беспилотников.

«В Шебекинском округе пострадал один мирный житель. Необходимая помощь ему оказана», — заявил Шуваев.

Губернатор добавил, что раненый продолжит лечение амбулаторно.

Ранее при атаках ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще четверо пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры