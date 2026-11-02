«Тарифы ЖКХ на пределе»: В Госдуме считают надбавки к платежам крайней мерой
Карман граждан не должен быть единственным источником для финансирования системы коммунального хозяйства, заявил НСН Сергей Пахомов.
Тарифы ЖКХ достигли своего максимального предела, поэтому вводить дополнительные повышения стоит в последнюю очередь, рассказал НСН глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
В правительстве задумались о введении «инвестиционной надбавки» к тарифам на тепло, воду и водоотведение. Смысл «добавки» к тарифам в том, что средства, полученные от неё, будут целевыми: потратить их смогут именно на обновление инфраструктуры. Об этом со ссылкой на планы Минстроя, ФАС, Минэкономразвития и Минэнерго пишет «Парламентская газета». Документ планируют представить кабмину до декабря 2026 года. Пахомов заверил, что нового повышения не стоит ждать в ближайшее время.
«Мы пока проект этого документа не видели, но мне кажется, что тарифы сейчас уже достигли максимально возможного предела. Надо подумать, прежде, чем вводить дополнительные повышения. Другое дело, что в системе коммунального хозяйства есть недофинансирование, и это факт. Карман граждан — это не единственный возможный источник для этого. Есть варианты оптимизации расходов внутри отрасли, можно проработать и иные возможности. У нас есть резервы внутри отрасли, например, очень высокая задолженность, причем не граждан, кому тяжело платить, а муниципальных предприятий и бизнеса. С этим надо поработать. С одной стороны, всем сейчас непросто, но с другой стороны, система не может работать без средств. Надбавка тарифов для граждан — последний способ, который наверное стоит применять для ликвидации недофинансирования, только если все остальные уже проработаны и исчерпаны», — отметил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила НСН, кому жаловаться на некачественные услуги от управляющей компании.
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