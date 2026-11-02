Тарифы ЖКХ достигли своего максимального предела, поэтому вводить дополнительные повышения стоит в последнюю очередь, рассказал НСН глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.



В правительстве задумались о введении «инвестиционной надбавки» к тарифам на тепло, воду и водоотведение. Смысл «добавки» к тарифам в том, что средства, полученные от неё, будут целевыми: потратить их смогут именно на обновление инфраструктуры. Об этом со ссылкой на планы Минстроя, ФАС, Минэкономразвития и Минэнерго пишет «Парламентская газета». Документ планируют представить кабмину до декабря 2026 года. Пахомов заверил, что нового повышения не стоит ждать в ближайшее время.