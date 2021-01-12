Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в РФ

Фармацевтическая компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса COVID-19 в России, сообщает ТАСС.

«Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», - сообщили агентству в компании.

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Как сообщалось ранее, вакцина от коронавируса этой компании в коллаброрации с BioNTech стала одной из двух, которую европейский регулятор одобрил для использования на территории ЕС. Вторая создана компанией Moderna. Во вторник Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на регистрацию третьей вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина сообщила, что вакцина от AstraZeneca может быть зарегистрирована в конце января.

В самой России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - «Спутник V» центра имени Гамалеи и «Эпиваккорона» новосибирского НПО «Вектор».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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