Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в РФ

Как сообщалось ранее, вакцина от коронавируса этой компании в коллаброрации с BioNTech стала одной из двух, которую европейский регулятор одобрил для использования на территории ЕС. Вторая создана компанией Moderna. Во вторник Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на регистрацию третьей вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина сообщила, что вакцина от AstraZeneca может быть зарегистрирована в конце января.

В самой России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - «Спутник V» центра имени Гамалеи и «Эпиваккорона» новосибирского НПО «Вектор».

