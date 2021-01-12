Ждем третью волну? В Госдуме оценили слова Поповой о ситуации с COVID-19
Депутат Госдумы в эфире НСН призвал россиян не расслабляться, так как последствия народных гуляний в новогодние праздники еще не проявились и страну может захлестнуть третья волна коронавируса.
Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в 61 регионе России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, суточный показатель заболеваемости за последние дни и начало 2021 года снизился с 19,9 до 15,6 случая на 100 тысяч населения. Тем не менее, в двух субъектах продолжается рост заболеваемости, добавила она.
Депутат Госдумы Федот Тумусов в эфире НСН призвал не расслабляться, так как последствия народных гуляний в новогодние праздники еще не проявились.
«Пока рано говорить об устойчивых тенденциях. Если люди заразились во время праздников, то это проявится не сейчас, а через неделю. Дальнейшее развитие ситуации зависит от каждого россиянина. Как бы это банально не звучало, надо носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки. А задача власти – убеждать соблюдать меры, а также усиливать или смягчать их в зависимости от динамики», - отметил он.
Парламентарий также оценил, будет ли третья волна коронавируса и насколько власти готовы к очередному всплеску заболеваемости.
«Третья волна очень вероятна, потому что весной обычно активизируются инфекционные заболевания. Вакцинация должна помочь, но надо быть начеку. Если будет взрывной рост заболеваемости, то возникнет угроза нехватки коек. Вероятность этого невысокая, потому что мы все-таки подготовились, создали дополнительный коечный фонд, вынужденно забрав его у больных другими болезнями. Что касается лекарств и средств индивидуальной защиты, то тут нехватки не будет», - заверил Тумусов.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, удастся ли врачам победить коронавирус в 2021 году и что должно произойти, чтобы можно было объявить о победе.
Между тем, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к апрелю в России будет до 18 миллионов доз вакцины, а к июлю - до 30 миллионов. Между тем, российские ученые назвали срок действия вакцин. Так, препарат «Спутник V» центра имени Гамалеи будет создавать иммунитет более чем на два года. Что касается вакцины «Эпиваккорона» центра «Вектор», то она сможет защитить организм от COVID-19 минимум на полгода.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями
- Глава Иркутской области рассказал о последствиях землетрясения у границы Монголии
- Экипаж новой российской экспедиции МКС привился от COVID-19
- Россия вошла в ТОП-3 главных торговых партнеров Украины в 2020 году
- Зеленский пригласил Маска в музей Королёва в Житомире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru