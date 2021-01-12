Ждем третью волну? В Госдуме оценили слова Поповой о ситуации с COVID-19

«Пока рано говорить об устойчивых тенденциях. Если люди заразились во время праздников, то это проявится не сейчас, а через неделю. Дальнейшее развитие ситуации зависит от каждого россиянина. Как бы это банально не звучало, надо носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки. А задача власти – убеждать соблюдать меры, а также усиливать или смягчать их в зависимости от динамики», - отметил он.

Парламентарий также оценил, будет ли третья волна коронавируса и насколько власти готовы к очередному всплеску заболеваемости.

«Третья волна очень вероятна, потому что весной обычно активизируются инфекционные заболевания. Вакцинация должна помочь, но надо быть начеку. Если будет взрывной рост заболеваемости, то возникнет угроза нехватки коек. Вероятность этого невысокая, потому что мы все-таки подготовились, создали дополнительный коечный фонд, вынужденно забрав его у больных другими болезнями. Что касается лекарств и средств индивидуальной защиты, то тут нехватки не будет», - заверил Тумусов.