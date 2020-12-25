Плюсы и минусы вакцины. Что спасет Россию от COVID-19?
После начала массовой вакцинации в стране ученые и специалисты все еще спорят, насколько безопасна вакцина и будет ли побежден COVID-19.
Вирусолог сравнил иммунитет от COVID-19 после болезни и вакцинации. Специалист из Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что антитела выделяются и в том, и в другом случае, механизм одинаковый. Он напомнил, что иммунитет формируется даже, если человек переболел коронавирусом в легкой форме. По его словам, прививки помогут сократить количество людей, которые восприимчивы к инфекции.
В четверг директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у «Спутника V» не выявлено новых серьёзных побочных эффектов помимо указанных в инструкции к препарату. По его словам, наиболее серьёзное из нежелательных явлений — повышение температуры до 38 градусов, однако оно снимается жаропонижающими и проходит за двое суток. У 15% вакцинируемых зафиксировали покраснение в месте введения препарата, небольшую головную боль и лёгкий дискомфорт в мышцах.
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН усомнился насчет полной победы над коронавирусом с помощью вакцинации, допустив, что вирус может повести себя непредсказуемо.
«И препарата пока мало, и сам по себе процесс вакцинирования не простой. Это при условии, что вирус не выкинет свой пируэт, которого все от него в напряжении ожидают. Я имею в виду, что могут появиться варианты вируса, которые будут уклоняться от разработанных вакцин. Не хочется пугаться раньше времени, давайте надеяться, что вакцина будет эффективной», - заявил специалист.
Прививка также может ухудшить течение генетических болезней, но не может спровоцировать их начало, поскольку наследственные недуги не вызываются внешними факторами. Об этом рассказал директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.
Причина в том, что вакцина вызывает иммунный ответ, то есть активизирует иммунитет, а если у человека есть аутоиммунное заболевание, то это утяжелит его течение, объяснил эксперт. По словам Ильинского, такое может произойти, если человек сделал прививку вопреки противопоказаниям, не зная, что у него есть такое заболевание.
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, когда эпидемия может пойти на спад.
«К весне упадет интерес СМИ к эпидемии, да и темпы заболеваемости будут снижаться. Вакцина может дать коренное изменение ситуации, и неважно, какой это будет из препаратов», - считает он.
Вместе с тем Аграновский полагает, что новогодние каникулы повлияют на эпидемиологическую ситуацию «в незначительной степени».
«Никакой перестройки стереотипов поведения не произойдет. В транспорте будет меньше людей, а в домах будут собираться компании. Если какой-то эффект и будет, то скромный прирост», - отметил врач.
Вакцина «Спутник V» сможет защищать от британского штамма COVID-19, накануне сообщил Гинцбург. На прошлой неделе глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новый тип коронавируса, который распространяется быстрее уже известных вариантов. Министр отметил, что новая разновидность инфекции также выявлена в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
«Сам факт закрытия границ, как вы помните, особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться. С моей точки зрения, было бы целесообразно усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы. То есть провести не один ПЦР-тест, а провести один с первого по третий день, второй – с седьмого по десятый день после возвращения, и обязательно заключительный на 14-й день. Если человек летал по служебным делам, то организация пусть оплатит. Если летал по своим делам, то не бедные люди за границу летают», - сказал Болибок.
В свою очередь ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.
«Результаты этого опроса, честно говоря, соответствуют тем прогнозам, которые я собрал у экспертов по медицине из разных стран для новогоднего выпуска своей программы. Большинство ожидает, что вакцинация даст эффект где-то через год — ведь привить надо миллиарды людей во всём мире, и этот процесс будет дополнительно сдерживаться массовым скепсисом и сложностью с производством и транспортировкой вакцин», — рассказал он, добавив, что еще осенью вакцинировался от COVID-19, и сейчас анализы свидетельствуют об эффективности прививки.
Испытать на себе действие вакцины решаются и официальные лица. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерена в ближайшем будущем заняться изучением вопроса вакцинации от COVID для себя.
Такой энтузиазм поддерживают не все. Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН рассказала, что она не вакцинировалась от коронавируса, так как оценивает риск своего заражения как незначительный.
«Да и вакцинироваться вакцинами стоит только после получения ответов на все вопросы», - добавила она.
Минздрав РФ разрешил поменять формат пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» — добровольцам больше не будут вводить плацебо, ранее сообщили в Центре им. Гамалеи.
Завидова объяснила, что это заявление равносильно признанию провала исследования вакцины.
«Разработчик, исходя из того, что уже все доказано, по сути, провалил исследование. Данные же по промежуточным результатам тоже противоречивые, потому что 4 декабря вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщает, что в исследовании 273 случаев заболевания, а по данным разработчика – на 14 декабря, то есть 10 дней спустя, зафиксировано 78 случаев. Как можно верить таким данным?» - задается вопросом фармаколог.
По ее словам, на российском рынке сейчас нет вакцин, которым стоило бы доверять. Она напомнила, что в России в упрощенном порядке зарегистрированы две вакцины, разработанные центром имени Гамалеи и НПО «Вектор», но их исследование еще не завершено. «Зарубежные же вакцины нет смысла рассматривать, потому что они даже не поданы на регистрацию в России», - отметила Завидова.
Тем временем Гинцбург заявил, что порядка 700 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» лежат на складе в ожидании разрешительных документов от Росздравнадзора. Он добавил, что, в гражданский оборот для массовой вакцинации россиян уже выпущено «650-770 тысяч доз».
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