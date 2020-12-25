Плюсы и минусы вакцины. Что спасет Россию от COVID-19?

«И препарата пока мало, и сам по себе процесс вакцинирования не простой. Это при условии, что вирус не выкинет свой пируэт, которого все от него в напряжении ожидают. Я имею в виду, что могут появиться варианты вируса, которые будут уклоняться от разработанных вакцин. Не хочется пугаться раньше времени, давайте надеяться, что вакцина будет эффективной», - заявил специалист.

Прививка также может ухудшить течение генетических болезней, но не может спровоцировать их начало, поскольку наследственные недуги не вызываются внешними факторами. Об этом рассказал директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.

Причина в том, что вакцина вызывает иммунный ответ, то есть активизирует иммунитет, а если у человека есть аутоиммунное заболевание, то это утяжелит его течение, объяснил эксперт. По словам Ильинского, такое может произойти, если человек сделал прививку вопреки противопоказаниям, не зная, что у него есть такое заболевание.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, когда эпидемия может пойти на спад.



«К весне упадет интерес СМИ к эпидемии, да и темпы заболеваемости будут снижаться. Вакцина может дать коренное изменение ситуации, и неважно, какой это будет из препаратов», - считает он.



Вместе с тем Аграновский полагает, что новогодние каникулы повлияют на эпидемиологическую ситуацию «в незначительной степени».



«Никакой перестройки стереотипов поведения не произойдет. В транспорте будет меньше людей, а в домах будут собираться компании. Если какой-то эффект и будет, то скромный прирост», - отметил врач.

Вакцина «Спутник V» сможет защищать от британского штамма COVID-19, накануне сообщил Гинцбург. На прошлой неделе глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новый тип коронавируса, который распространяется быстрее уже известных вариантов. Министр отметил, что новая разновидность инфекции также выявлена в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

«Сам факт закрытия границ, как вы помните, особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться. С моей точки зрения, было бы целесообразно усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы. То есть провести не один ПЦР-тест, а провести один с первого по третий день, второй – с седьмого по десятый день после возвращения, и обязательно заключительный на 14-й день. Если человек летал по служебным делам, то организация пусть оплатит. Если летал по своим делам, то не бедные люди за границу летают», - сказал Болибок.