Матвиенко призвала повысить налог на деликатесы ради пополнения бюджета
Властям необходимо повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на деликатесные продукты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
По ее словам, речь идет об устрицах, омарах, лангустинах, лобстерах и других деликатесах, «которые имеют льготу по ставке НДС — вместо положенных 22% платят 10%». Заявление прозвучало в ходе обсуждения проекта федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Матвиенко указала, что повышение ставки принесет бюджету дополнительно около 6 млрд руб. Она отметила, что «любители лобстеров» от такой меры «несильно пострадают, попросту не заметят».
Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов сравнил стоимость устриц и красной рыбы после предложения спикера Совета Федерации отменить льготную ставку НДС для ряда деликатесов, включая устрицы, омаров, лангустинов и лобстеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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