Матвиенко призвала повысить налог на деликатесы ради пополнения бюджета

По ее словам, речь идет об устрицах, омарах, лангустинах, лобстерах и других деликатесах, «которые имеют льготу по ставке НДС — вместо положенных 22% платят 10%». Заявление прозвучало в ходе обсуждения проекта федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Матвиенко указала, что повышение ставки принесет бюджету дополнительно около 6 млрд руб. Она отметила, что «любители лобстеров» от такой меры «несильно пострадают, попросту не заметят».

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов сравнил стоимость устриц и красной рыбы после предложения спикера Совета Федерации отменить льготную ставку НДС для ряда деликатесов, включая устрицы, омаров, лангустинов и лобстеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

