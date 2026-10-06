С россиян соберут 612 млрд рублей за «Платон» и штрафы за нарушения ПДД
В России сборы от системы «Платон» и штрафов за нарушения правил дорожного движения до 2029 года принесут в федеральный бюджет в общей сложности 612 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на проекта Федерального бюджета на предстоящий год и плановый период 2028 и 2029 годов.
Документ внесен на рассмотрение Госдумы. Согласно ему, в 2027 году поступления от штрафов за нарушения ПДД составят около 55,7 млрд рублей. Еще через год они увеличатся до 57,8 млрд рублей, а к 2029 году вырастут до 60 млрд рублей. Сборы от системы взимания платы за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей массой свыше 12 т в следующем году принесут в бюджет 115,1 млрд рублей. В 2028 году за счет ежегодной индексации ставки, а также в связи с отменой понижающего коэффициента с февраля 2028 года объем поступлений от «Платона» составит 157,1 млрд рублей, а в 2029 году увеличится до 166,3 млрд рублей.
Поступления утилизационного сбора в 2027 году прогнозируются в размере 1,78 трлн рублей. В 2028 году они вырастут до 2,12 трлн рублей, а в 2029 году — до 2,6 трлн рублей.
Ранее в Совфеде заявили, что проект бюджета не разгоняет инфляционное давление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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