Вирусолог призвал не ждать спада по COVID-19 раньше лета

Все предыдущие эпидемии проходили в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью, поэтому, высока вероятность, что будет третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил журналистам главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил НСН, что о третьей волне говорить преждевременно, так как в стране пока не наблюдается снижения заболеваемости.

«Я представляю себе выражение "третья волна", когда что-то спало, а потом опять накатывает, примерно такой же высоты. А у нас что-то спадает? Я не понимаю, при чем здесь третья волна? Пока у нас идет рост в стране. Никакого спада нет. И пока нет признаков того, что спад появится. Число заболеваний не уменьшается. Летом - да. Не то, что все прекратилось, ну уж был по крайней мере спад, после которого пришла вторая волна. Более логичный термин. Осенняя волна стала выше более чем в два раза по сравнению с весенней. Я ожидаю какого-то спада летом при определенных успехах вакцинации. Тогда в мае пойдет на спад, и летом будет легче. Раньше спада можно не ждать», - отметил он.