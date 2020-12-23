Вирусолог призвал не ждать спада по COVID-19 раньше лета
Профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН заявил, что говорить о третьей волне заболеваемости коронавирусом преждевременно: пока не схлынула даже вторая.
Все предыдущие эпидемии проходили в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью, поэтому, высока вероятность, что будет третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил журналистам главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил НСН, что о третьей волне говорить преждевременно, так как в стране пока не наблюдается снижения заболеваемости.
«Я представляю себе выражение "третья волна", когда что-то спало, а потом опять накатывает, примерно такой же высоты. А у нас что-то спадает? Я не понимаю, при чем здесь третья волна? Пока у нас идет рост в стране. Никакого спада нет. И пока нет признаков того, что спад появится. Число заболеваний не уменьшается. Летом - да. Не то, что все прекратилось, ну уж был по крайней мере спад, после которого пришла вторая волна. Более логичный термин. Осенняя волна стала выше более чем в два раза по сравнению с весенней. Я ожидаю какого-то спада летом при определенных успехах вакцинации. Тогда в мае пойдет на спад, и летом будет легче. Раньше спада можно не ждать», - отметил он.
Собеседник НСН также усомнился насчет полной победы над коронавирусом с помощью вакцинации, допустив, что вирус может повести себя непредсказуемо.
«И препарата пока мало, и сам по себе процесс вакцинирования не простой. Это при условии, что вирус не выкинет свой пируэт, которого все от него в напряжении ожидают. Я имею в виду, что могут появиться варианты вируса, которые будут уклоняться от разработанных вакцин. Не хочется пугаться раньше времени, давайте надеяться, что вакцина будет эффективной. Вот тогда и поговорим о третьей волне. А пока не вижу оснований для такого понятия», - заявил специалист.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России как стабильную, однако баланс, по ее словам, остается хрупким. Самая сложная ситуация складывается в Крыму, на Чукотке, во Владимирской и Астраханской областях. Во всех четырех регионах продолжается рост заболеваемости, сообщила она.
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