Гендиректора парка «Патриот» Васильева задержали по делу о взятках на 80 млн рублей
В Москве задержан генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев, сообщает Telegram-канал Mash.
6 октября ему изберут меру пресечения в рамках дела о взятках на 80 млн рублей. До Васильева силовики задержали двух его заместителей. Одного обвиняют во взятке, второго — в мошенничестве. Как считает следствие, они получили от бизнесменов около 100 млн рублей за помощь с контрактами.
Васильев ранее руководил Росреестром, был губернатором Кировской области, аудитором Счётной палаты и замглавы Росстата.
Ранее заместителя генерального директора парка «Патриот» Минобороны Виталия Мелимука арестовали по обвинению в получении крупной взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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