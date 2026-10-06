Гендиректора парка «Патриот» Васильева задержали по делу о взятках на 80 млн рублей

6 октября ему изберут меру пресечения в рамках дела о взятках на 80 млн рублей. До Васильева силовики задержали двух его заместителей. Одного обвиняют во взятке, второго — в мошенничестве. Как считает следствие, они получили от бизнесменов около 100 млн рублей за помощь с контрактами.

Васильев ранее руководил Росреестром, был губернатором Кировской области, аудитором Счётной палаты и замглавы Росстата.

Ранее заместителя генерального директора парка «Патриот» Минобороны Виталия Мелимука арестовали по обвинению в получении крупной взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

