Захарова заявила о намерении вакцинироваться от COVID

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерена в ближайшем будущем заняться изучением вопроса вакцинации от COVID для себя. Соответствующее заявление она сделала в интервью ТАСС.

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«Как только случится - расскажу», - заявила она агентству.

Захарова добавила, что до настоящего времени МИД вел работу по дипломатическому сопровождению вакцины.

«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваВакцина
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