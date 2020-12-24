Захарова заявила о намерении вакцинироваться от COVID
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерена в ближайшем будущем заняться изучением вопроса вакцинации от COVID для себя. Соответствующее заявление она сделала в интервью ТАСС.
«Как только случится - расскажу», - заявила она агентству.
Захарова добавила, что до настоящего времени МИД вел работу по дипломатическому сопровождению вакцины.
«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины.
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