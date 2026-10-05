Экс-исследователь Anthropic заявил о невозможности полностью контролировать ИИ

Человечество пока не может полностью контролировать работу искусственного интеллекта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего исследователя Anthropic Джейкоба Коксона.

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Экс-сотрудник компании считает, что сейчас невозможно в полной мере управлять какой-либо системой ИИ. Своими мыслями он поделился на специальных слушаниях в городском совете Нью-Йорка.

До этого Коксон объявил об уходе из индустрии из-за опасений, что гонка технологических корпораций приближает мир к «точке невозврата» и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце следующего года.

На днях президент США Дональд Трамп сообщил о создании «Сил суперинтеллекта».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный Интеллект

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