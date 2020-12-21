«Шансы заразиться велики»: Закрытие границ не спасёт от британского COVID-мутанта
Врач иммунолог-аллерголог в эфире НСН заявил, что вместо прекращения авиасообщения нужно более усиленно тестировать туристов. Вместе с тем, вакцина «Спутник V» должна быть эффективна против «британского» коронавируса, а иммунитет уже переболевших COVID-19 не позволит инфекции проникнуть глубоко в организм, объяснил он.
Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за широкого распространения там новой разновидности коронавируса. По данным главы Минздрава Мэтта Хэнкока, мутировавший вид распространяется значительно быстрее, чем COVID-19: он может быть заразнее других штаммов на 70%.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
«Сам факт закрытия границ, как вы помните, особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться. С моей точки зрения, было бы целесообразно усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы. То есть провести не один ПЦР-тест, а провести один с первого по третий день, второй – с седьмого по десятый день после возвращения, и обязательно заключительный на 14-й день. Если человек летал по служебным делам, то организация пусть оплатит. Если летал по своим делам, то не бедные люди за границу летают», - сказал Болибок.
По его мнению, впадать «в такую сильную панику» как закрытие границ, не следует. Ведь в том, что новый штамм быстрее распространяется, «ничего страшного нет», считает собеседник НСН. С его точки зрения это говорит лишь о том, что на слизистых у пациентов с этим видом коронавируса сам вирус активнее размножается и большая концентрация этого вируса обнаруживается в выдыхаемом воздухе.
«Раз он в большем количестве выделяется со слизистой, соответственно клетки больше его производят и в этом смысле он получается не очень токсичен, раз клетка может производить такое количество вируса. Следствием таких общемедицинских вирусо-иммунологических соображений уже является заявление английских органов здравоохранения, что этот вирус вызывает меньшее количество тяжелых случаев», - уточнил собеседник НСН.
В таком случае, он уверен, что «поводов для беспокойства нет». Владимир Болибок отметил, что вакцины, которые уже созданы для борьбы с COVID-19, будут действенны и в отношении нового штамма.
«Скорее всего, вакцины будут помогать - по той причине, что у вируса не изменилась точка атаки. То есть он также на своей поверхности содержит этот spike-протеин, который цепляется к клеткам человека. Тем более, если говорить о матричной вакцине и векторной, на платформе которой «Спутник-V» сделан, то там вообще нет проблем. Я не однократно говорил, что «Спутник-V» - это уникальная платформа: перезарядите ружье, вставьте туда патрон с немножко другой конфигурацией, и у вас будет готовая вакцина на новый штамм» - считает врач иммунолог-аллерголог.
В пример он привел ежесезонный опыт с противогриппозной вакциной. Ведь каждый сезон противогриппозные вакцины немного отличаются друг от друга, «но никто не требует проводить эти долгие клинические испытания каждый раз».
«С технологией «Спутник-V» сезонную вакцину или вакцину на новый вариант штамма сделать можно за неделю или две», - подчеркнул Болибок.
При этом, он напомнил, что распространенный в России итальянский штамм, который также является измененным видом уханьского коронавируса, «тоже более заразный» по сравнению со своим родителем, «но менее патогенный».
Не сработают существующие вакцины лишь в том случае, если изменится структура spike-протеина, добавил Болибок. Если он перестанет цепляться за другие рецепторы клетки человека, то «это будет уже другой вирус» и «картина заболевания тогда сильно изменится».
Заразиться повторно, теперь уже британским штаммом коронавируса, «шансы достаточно велики», считает врач.
«Но антитела, которые есть против spike-протеина коронавируса, будут защищать и от spike-протеина модификатора. Если у вас уже иммунитет есть, то дальше клеток слизистой оболочки дыхательных путей, он уже не распространится. Иммунитет не может предохранить вас от того, что вы получите дозу вируса, но он предохраняет от того, чтобы у вас не развилось заболевание», - уточнил Болибок.
Новый штамм коронавируса уже зафиксирован не только у людей в Великобритании, но и в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.
Между тем, уже ограничили авиасообщение с Туманным Альбионом Аргентина, Канада, Колумбия, Латвия, Марокко, Финляндия, Нидерланды, Франция, Эстония. На сутки или двое отказались от транспортного сообщения с Великобританией. Ирландия, Франция и Бельгия. Германия и Болгария запретили авиасообщение с этой страной до января. Италия и Австрия пока готовят решения о приостановке авиасообщения. Швейцария же закрывает полеты не только с Великобританией, но и с ЮАР, где тоже найден вирус-мутант. Саудовская Аравия закрывает границу на неделю.
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