«Шансы заразиться велики»: Закрытие границ не спасёт от британского COVID-мутанта

Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за широкого распространения там новой разновидности коронавируса. По данным главы Минздрава Мэтта Хэнкока, мутировавший вид распространяется значительно быстрее, чем COVID-19: он может быть заразнее других штаммов на 70%.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

«Сам факт закрытия границ, как вы помните, особо ни к чему не приводил. Все равно какой-то контингент будет перемещаться. С моей точки зрения, было бы целесообразно усилить контроль за теми, кто прилетает из-за границы. То есть провести не один ПЦР-тест, а провести один с первого по третий день, второй – с седьмого по десятый день после возвращения, и обязательно заключительный на 14-й день. Если человек летал по служебным делам, то организация пусть оплатит. Если летал по своим делам, то не бедные люди за границу летают», - сказал Болибок.

По его мнению, впадать «в такую сильную панику» как закрытие границ, не следует. Ведь в том, что новый штамм быстрее распространяется, «ничего страшного нет», считает собеседник НСН. С его точки зрения это говорит лишь о том, что на слизистых у пациентов с этим видом коронавируса сам вирус активнее размножается и большая концентрация этого вируса обнаруживается в выдыхаемом воздухе.

«Раз он в большем количестве выделяется со слизистой, соответственно клетки больше его производят и в этом смысле он получается не очень токсичен, раз клетка может производить такое количество вируса. Следствием таких общемедицинских вирусо-иммунологических соображений уже является заявление английских органов здравоохранения, что этот вирус вызывает меньшее количество тяжелых случаев», - уточнил собеседник НСН.

В таком случае, он уверен, что «поводов для беспокойства нет». Владимир Болибок отметил, что вакцины, которые уже созданы для борьбы с COVID-19, будут действенны и в отношении нового штамма.

«Скорее всего, вакцины будут помогать - по той причине, что у вируса не изменилась точка атаки. То есть он также на своей поверхности содержит этот spike-протеин, который цепляется к клеткам человека. Тем более, если говорить о матричной вакцине и векторной, на платформе которой «Спутник-V» сделан, то там вообще нет проблем. Я не однократно говорил, что «Спутник-V» - это уникальная платформа: перезарядите ружье, вставьте туда патрон с немножко другой конфигурацией, и у вас будет готовая вакцина на новый штамм» - считает врач иммунолог-аллерголог.

В пример он привел ежесезонный опыт с противогриппозной вакциной. Ведь каждый сезон противогриппозные вакцины немного отличаются друг от друга, «но никто не требует проводить эти долгие клинические испытания каждый раз».