Трамп заявил о готовности США помочь России из-за случая пневмонии

По словам американского лидера, Штаты готовы подключиться к ситуации «настолько, насколько возможно».



Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не слушать слухи и рассуждения по ситуации с инфекцией в Иркутской области. Он напомнил, что компетентное в этой сфере ведомство — Роспотребнадзор. Необходимо обращать внимание именно на официальную информацию от федеральной службы.



Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил появление слухов о «чуме» в 38-м регионе.

