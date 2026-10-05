Трамп заявил о готовности США помочь России из-за случая пневмонии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов при необходимости оказать содействие России в связи с выявлением в Иркутской области случая пневмонии неустановленной этиологии. Об этом пишет ТАСС.
По словам американского лидера, Штаты готовы подключиться к ситуации «настолько, насколько возможно».
Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не слушать слухи и рассуждения по ситуации с инфекцией в Иркутской области. Он напомнил, что компетентное в этой сфере ведомство — Роспотребнадзор. Необходимо обращать внимание именно на официальную информацию от федеральной службы.
Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил появление слухов о «чуме» в 38-м регионе.
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