«Провал исследования». Фармаколог об отказе от плацебо в испытаниях «Спутник V»

«Разработчик, исходя из того, что уже все доказано, по сути, провалил исследование. Данные же по промежуточным результатам тоже противоречивые, потому что 4 декабря вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщает, что в исследовании 273 случаев заболевания, а по данным разработчика – на 14 декабря, то есть 10 дней спустя, зафиксировано 78 случаев. Как можно верить таким данным?» - задается вопросом фармаколог.

По ее словам, на российском рынке сейчас нет вакцин, которым стоило бы доверять. Она напомнила, что в России в упрощенном порядке зарегистрированы две вакцины, разработанные центром имени Гамалеи и НПО «Вектор», но их исследование еще не завершено. «Зарубежные же вакцины нет смысла рассматривать, потому что они даже не поданы на регистрацию в России», - отметила Завидова.

Фармаколог рассказала, что сама она не вакцинировалась от коронавируса, так как оценивает риск своего заражения как незначительный. «Да и вакцинироваться вакцинами стоит только после получения ответов на все вопросы», - добавила собеседница НСН.

За сутки в России было выявлено 27 250 новых пациентов с коронавирусом. Всего число заразившихся с начала пандемии выросло до 2 933 753 человек. Умерло 549 пациентов с ковид. Выписаны 24 447 человек, перенесших заболевание. В Москве за сутки зафиксировано 5652 новых инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (3749) и Московская область (1540).

