«Провал исследования». Фармаколог об отказе от плацебо в испытаниях «Спутник V»
Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям рассказала в эфире НСН, что на данный момент в России нет вакцины от коронавируса, которой можно доверять.
Минздрав РФ разрешил поменять формат пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» — добровольцам больше не будут вводить плацебо, сообщил в среду директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН объяснила, что это заявление равносильно признанию провала исследования вакцины.
«Разработчик, исходя из того, что уже все доказано, по сути, провалил исследование. Данные же по промежуточным результатам тоже противоречивые, потому что 4 декабря вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщает, что в исследовании 273 случаев заболевания, а по данным разработчика – на 14 декабря, то есть 10 дней спустя, зафиксировано 78 случаев. Как можно верить таким данным?» - задается вопросом фармаколог.
По ее словам, на российском рынке сейчас нет вакцин, которым стоило бы доверять. Она напомнила, что в России в упрощенном порядке зарегистрированы две вакцины, разработанные центром имени Гамалеи и НПО «Вектор», но их исследование еще не завершено. «Зарубежные же вакцины нет смысла рассматривать, потому что они даже не поданы на регистрацию в России», - отметила Завидова.
Фармаколог рассказала, что сама она не вакцинировалась от коронавируса, так как оценивает риск своего заражения как незначительный. «Да и вакцинироваться вакцинами стоит только после получения ответов на все вопросы», - добавила собеседница НСН.
За сутки в России было выявлено 27 250 новых пациентов с коронавирусом. Всего число заразившихся с начала пандемии выросло до 2 933 753 человек. Умерло 549 пациентов с ковид. Выписаны 24 447 человек, перенесших заболевание. В Москве за сутки зафиксировано 5652 новых инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (3749) и Московская область (1540).
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