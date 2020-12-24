Гинцбург: Побочные эффекты от «Спутника V» выявлены у 15% вакцинированных

Незначительные побочные эффекты выявлены у 15% вакцинированных от COVID-19 препаратом «Спутник V». Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге в четверг.

По словам учёного, большинство россиян, получивших прививку, перенесли её без побочных эффектов. Лишь у 15% вакцинируемых зафиксировали покраснение в месте введения препарата, небольшую головную боль и лёгкий дискомфорт в мышцах.

Гинцбург отметил, что наиболее серьёзное из нежелательных явлений — повышение температуры до 38 градусов, однако оно снимается жаропонижающими и проходит за двое суток.

Кроме того, директор центра Гамалеи сообщил, что у «Спутника V» не выявлено новых серьёзных побочных эффектов помимо указанных в инструкции к препарату.

«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Более 50 государств уже подали заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины.

