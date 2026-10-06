Суд назвал несанкционированным согласованный митинг КПРФ в Москве после ареста участников

Он был посвящен годовщине расстрела Белого дома в 1993 году. Как сообщила пресс-служба судов Москвы, акция была «не согласованной с органами власти», а Мартемьянов и Усольцева, как посчитал суд, отказались выполнить требования сотрудников правоохранительных органов прекратить участие в митинге и проследовать в отдел полиции.

Митинг, который состоялся на площади Краснопресненская застава, собрал около 2 тысяч человек. По информации КПРФ, во время акции задержали 65 человек.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков отметил, что в этом году в акции приняло участие заметно больше людей, чем в прошлом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

