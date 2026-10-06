Суд назвал несанкционированным согласованный митинг КПРФ в Москве после ареста участников
В Москве Тверской районный суд арестовал на 14 суток Кирилла Мартемьянова и оштрафовал на 4 тысячи рублей Марию Усольцеву после их участия в согласованном с властями митинге КПРФ.
Он был посвящен годовщине расстрела Белого дома в 1993 году. Как сообщила пресс-служба судов Москвы, акция была «не согласованной с органами власти», а Мартемьянов и Усольцева, как посчитал суд, отказались выполнить требования сотрудников правоохранительных органов прекратить участие в митинге и проследовать в отдел полиции.
Митинг, который состоялся на площади Краснопресненская застава, собрал около 2 тысяч человек. По информации КПРФ, во время акции задержали 65 человек.
Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков отметил, что в этом году в акции приняло участие заметно больше людей, чем в прошлом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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