СКР купит за 6 млн рублей ИИ-систему анализа текстов

Ведомство планирует потратить более 6 млн рублей. Об этом следует из извещения в Единой информационной системе закупок. Согласно документации, СКР требуется комплекс для «решения задач текстовой аналитики, семантического анализа текста, классификации и проверки неструктурированных данных». От системы требуется автоматическая обработка больших массивов документов: определять их смысл, раскладывать неструктурированные данные по категориям и проверять тексты.

Ожидается, что это ускорит поиск ключевых сведений в материалах, поступающих в ходе следственной деятельности. Комплекс должен быть поставлен в Москву до 11 декабря 2026 года, срок исполнения контракта — до 31 декабря текущего года. На закупку распространяется национальный режим — установлены запреты и ограничения на допуск иностранных товаров, то есть преимущество получат российские решения.

Ранее экс-исследователь Anthropic заявил о невозможности полностью контролировать ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

