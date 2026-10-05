Маск вновь стал триллионером на фоне роста акций Tesla и SpaceX

Этот скачок закрепил за Маском статус самого богатого человека в мире. Лидер Amazon Джефф Безос оказался на второй строчке с $371,5 млрд.



Илон Маск впервые стал триллионером в июне. Тогда SpaceX начала торги на Nasdaq, но потерял статус через несколько дней из-за падения акций, в том числе Tesla. Позже его капитал приблизился к отметке в триллион: поставки последней в третьем квартале превзошли ожидания аналитиков. В пятницу состояние выросло уже на $61 млрд.



В понедельник акции Tesla увеличились почти на 1%, а бумаги SpaceX — примерно на 5%, до $167. Рост акций второй связывают с предположением аналитиков Morgan Stanley о их недооцененности, успешным выходом Starship на орбиту и заявлением предпринимателя о переименовании SpaceXAI в «SpaceXSI».



Ранее Илон Маск интересовался стоимостью Великобритании.

