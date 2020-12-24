Вирусолог рассказал, как Новый год повлияет на заболеваемость COVID-19

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, когда эпидемия может пойти на спад.



«К весне упадет интерес СМИ к эпидемии, да и темпы заболеваемости будут снижаться. Вакцина может дать коренное изменение ситуации, и неважно, какой это будет из препаратов», - считает он.



Вместе с тем Аграновский полагает, что новогодние каникулы повлияют на эпидемиологическую ситуацию «в незначительной степени».



«Никакой перестройки стереотипов поведения не произойдет. В транспорте будет меньше людей, а в домах будут собираться компании. Если какой-то эффект и будет, то скромный прирост», - отметил врач.

Между тем, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов связал нынешний прирост новых случаев заражения COVID-19 с предновогодней активностью россиян. Он призвал воздержаться от походов в гости и многолюдные общественные места, чтобы избежать всплеска заболеваемости.



В Москве, Санкт-Петербурге и регионах в праздничный период сохранятся ограничения, введённые ранее для борьбы с распространением коронавируса. Аграновский, однако, в беседе с НСН усомнился в эффективности существующих ограничений.



«Не верю в действенность таких мер. Просто властям надо как-то отреагировать и предъявить сделанное. Метро закрыть нельзя, хотя это главное место распространения инфекции. Поэтому закрывают то, до чего руки дотягиваются, несмотря на ничтожную эффективность таких мер», - заключил он.



Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы из-за коронавируса, а изменить систему контроля въезжающих. В свою очередь, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН заявил, что говорить о третьей волне заболеваемости преждевременно: пока не схлынула даже вторая.

