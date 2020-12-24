Вирусолог рассказал, как Новый год повлияет на заболеваемость COVID-19
Доктор биологических наук в эфире НСН заявил, что темпы прироста новых случаев заражений пойдут на спад к весне, и важную роль сыграет вакцина.
В России выявили 29 935 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала пандемии. На максимумах зафиксирован показатель и в Москве - 8 203 человека. Кроме того, в стране обновлён ещё один антирекорд - по смертности: за сутки умерли 635 человек с коронавирусом.
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, когда эпидемия может пойти на спад.
«К весне упадет интерес СМИ к эпидемии, да и темпы заболеваемости будут снижаться. Вакцина может дать коренное изменение ситуации, и неважно, какой это будет из препаратов», - считает он.
Вместе с тем Аграновский полагает, что новогодние каникулы повлияют на эпидемиологическую ситуацию «в незначительной степени».
«Никакой перестройки стереотипов поведения не произойдет. В транспорте будет меньше людей, а в домах будут собираться компании. Если какой-то эффект и будет, то скромный прирост», - отметил врач.
Между тем, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов связал нынешний прирост новых случаев заражения COVID-19 с предновогодней активностью россиян. Он призвал воздержаться от походов в гости и многолюдные общественные места, чтобы избежать всплеска заболеваемости.
В Москве, Санкт-Петербурге и регионах в праздничный период сохранятся ограничения, введённые ранее для борьбы с распространением коронавируса. Аграновский, однако, в беседе с НСН усомнился в эффективности существующих ограничений.
«Не верю в действенность таких мер. Просто властям надо как-то отреагировать и предъявить сделанное. Метро закрыть нельзя, хотя это главное место распространения инфекции. Поэтому закрывают то, до чего руки дотягиваются, несмотря на ничтожную эффективность таких мер», - заключил он.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы из-за коронавируса, а изменить систему контроля въезжающих. В свою очередь, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН заявил, что говорить о третьей волне заболеваемости преждевременно: пока не схлынула даже вторая.
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