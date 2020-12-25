Малозёмов: Вакцинация от COVID-19 даст эффект через год
Журналист Сергей Малозёмов поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.
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Ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.
«Результаты этого опроса, честно говоря, соответствуют тем прогнозам, которые я собрал у экспертов по медицине из разных стран для новогоднего выпуска своей программы. Большинство ожидает, что вакцинация даст эффект где-то через год — ведь привить надо миллиарды людей во всём мире, и этот процесс будет дополнительно сдерживаться массовым скепсисом и сложностью с производством и транспортировкой вакцин», — рассказал он.
Журналист также рассказал, что еще осенью вакцинировался от COVID-19, и сейчас анализы свидетельствуют об эффективности прививки.
«Кстати, могу похвастаться — я, получивший прививку ещё в сентябре, сейчас сдал анализ на антитела — причём именно защитные, анти-RBD-типа. И результат отличный — антикоронавирусный иммунитет очень сильный, а осложнений не было никаких», — поделился он с НСН.
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