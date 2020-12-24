Эксперт: Прививка может осложнить генетические болезни
Прививка не может спровоцировать начало генетических болезней, поскольку наследственные недуги не вызываются внешними факторами, но может ухудшить течение такой болезни. Об этом рассказал директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский в беседе с «Радио1».
Причина в том, что вакцина вызывает иммунный ответ, то есть активизирует иммунитет, а если у человека есть аутоиммунное заболевание, то это утяжелит его течение, объяснил эксперт.
По словам Ильинского, такое может произойти, если человек сделал прививку вопреки противопоказаниям, не зная, что у него есть такое заболевание.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что лишь у 15% пациентов наблюдают побочные эффекты от вакцины против коронавирса "Спутник V". Это покраснение в месте инъекции, небольшая головная боль и лёгкий дискомфорт в мышцах, в отдельных случаях - повышение температуры.
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