Вакцина «Спутник V» будет защищать от британского штамма COVID-19, приводит РИА Новости слова главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, мутация этого вируса в Британии затрагивает очень малую часть поверхности его белка.

Гинцбург также отметил, что более 650 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 поступило в гражданский оборот, передает RT.

На прошлой неделе глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новый тип коронавируса, который распространяется быстрее уже известных вариантов. Министр отметил, что новая разновидность инфекции также выявлена в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01. Тем временем британские ученые заявили, что раз вырос риск заразиться, то вырастет и общее число смертельных исходов, отмечает Ura.ru.

Позже руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нет данных по ухудшению течения заболевания из-за нового штамма COVID-19.

Несмотря на это, свыше 20 стран, включая Россию, прекратили авиасообщение с Великобританией.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, что никаких серьезных мутаций у коронавируса нет и повода для закрытия границ тоже.

