Китай с 1 января 2027 года ужесточит правила экспорта автомобилей
С 1 января 2027 года в Китае начнут действовать новые строгие правила экспорта автомобилей. Они направлены на борьбу со схемами, при которых новые машины продают под видом подержанных. Об этом сообщили представители министерства коммерции КНР.
С нынешнего года экспортеры машин с пробегом должны ждать полгода с момента регистрации перед отправкой. Это правило ввели, чтобы дилеры не скрывали прямые поставки новых авто под видом бывших в эксплуатации. Но посредники нашли способ обойти ограничение. Они дооснащают транспорт и переделывают в «специальный». Например, патрульный или технический.
С 2027 года производители модифицированных автомобилей и экспортеры должны подтверждать возможность послепродажного обслуживания с выпускающей компанией.
Для машин с незначительными изменениями — инструментальных, патрульных или учебных — завод должен предоставить документацию по техобслуживанию, запчасти и организовать сервис в стране импорта. Крупные автопроизводители должны иметь не менее 50 подобных точек за рубежом и лицензии на ремонт.
С 30 сентября подача заявок на экспортные документы переводится в онлайн-режим. Их необходимо заверить печатью производителя. Новые меры распространяются и на мотоциклы.
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