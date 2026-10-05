Китай с 1 января 2027 года ужесточит правила экспорта автомобилей

С 1 января 2027 года в Китае начнут действовать новые строгие правила экспорта автомобилей. Они направлены на борьбу со схемами, при которых новые машины продают под видом подержанных. Об этом сообщили представители министерства коммерции КНР.

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С нынешнего года экспортеры машин с пробегом должны ждать полгода с момента регистрации перед отправкой. Это правило ввели, чтобы дилеры не скрывали прямые поставки новых авто под видом бывших в эксплуатации. Но посредники нашли способ обойти ограничение. Они дооснащают транспорт и переделывают в «специальный». Например, патрульный или технический.

С 2027 года производители модифицированных автомобилей и экспортеры должны подтверждать возможность послепродажного обслуживания с выпускающей компанией.

Для машин с незначительными изменениями — инструментальных, патрульных или учебных — завод должен предоставить документацию по техобслуживанию, запчасти и организовать сервис в стране импорта. Крупные автопроизводители должны иметь не менее 50 подобных точек за рубежом и лицензии на ремонт.

С 30 сентября подача заявок на экспортные документы переводится в онлайн-режим. Их необходимо заверить печатью производителя. Новые меры распространяются и на мотоциклы.

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ЭкспортКитайАвтомобиль

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