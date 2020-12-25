Стало известно, какой иммунитет лучше против коронавируса

Стало известно, когда у человека появляется более сильный иммунитет к COVID-19 - если он переболел естественным образом или после вакцинации, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вирусолога Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Бутенко.

По его словам, иммунитет появляется и после того, как организм победил инфекцию, и при помощи вакцинации - «механизм одинаковый». Испытания вакцины «Спутник V» показали, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем.

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Как сообщалось, массовый иммунитет к COVID-19 в течение года или нескольких лет у населения не выработается, на это уйдет гораздо больше времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева.

По его словам, в настоящее время открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших COVID-19 и у привитых.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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