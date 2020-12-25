Стало известно, какой иммунитет лучше против коронавируса

Стало известно, когда у человека появляется более сильный иммунитет к COVID-19 - если он переболел естественным образом или после вакцинации, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вирусолога Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Бутенко.

По его словам, иммунитет появляется и после того, как организм победил инфекцию, и при помощи вакцинации - «механизм одинаковый». Испытания вакцины «Спутник V» показали, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем.