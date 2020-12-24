«Удар по людям». В Совфеде выступили против закрытия границ России
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН рассказал, что прерывать международное авиасообщение нужно было еще в начале года.
Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) призвал российское правительство ввести временный запрет на перелеты в другие страны из-за выявленного в Европе нового штамма COVID-19. Он напомнил, что Россия уже ограничила авиасообщение с Великобританией, однако стоит рассмотреть возможность ввести аналогичную меру и по отношению ко всем другим зарубежным странам. По мнению Сухарева, это поможет предотвратить завоз инфекции на территорию России.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН высказал мнение, что в сегодняшних условиях тотальное закрытие границ уже не окажет влияния на ситуацию с ростом заболеваемости.
«Все зависит от деталей. Смотря на каких направлениях закрывать, смотря в какое время, смотря на какой период, смотря при каких условиях. Это определяют специальные службы, а не отдельно взятые мои коллеги при всем моем к ним уважении. Мое личное мнение, что когда в начале 2020 года Анна Попова (глава Роспотребнадзора - прим. НСН) делала заявление, что не надо никуда летать, вот тогда это имело смысл. Тогда нужно было жестко поступить. Но мы, к сожалению, тогда больше месяца на какие-то чудеса надеялись. И многие последствия были бы менее ярко выражены, если бы тогда оперативно были приняты решения по закрытию сообщения», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что в текущих условиях правительство и медики понимают, каким образом нужно реагировать на пандемию.
«Сейчас есть вакцины, есть понимание, что это за вызовы. Любой вирус изменяется, но это не значит, что мы не знаем, что с этим делать. Здесь надо действовать аккуратно. Я считаю, что приостановка полетов с Великобританией - мера разумная. А закрыть все воздушное сообщение в наших конкретных условиях станет ударом по экономике, по людям. Сейчас уже нет той необходимости, которая была в самом начале, когда глядя на Ухань, было понятно, что к этому надо было отнестись серьезно. А некоторые граждане, не прислушавшись к рекомендациям, рванули на февральские и мартовские праздники за границу и потом к нам вирус и привезли. По статистике, прыжок заболевания ровно от этого и произошел. А сейчас ситуация иная», - добавил Климов.
На прошлой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. По его словам, мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила со страной пассажирские перевозки на неделю.
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