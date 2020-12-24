«Удар по людям». В Совфеде выступили против закрытия границ России

Депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) призвал российское правительство ввести временный запрет на перелеты в другие страны из-за выявленного в Европе нового штамма COVID-19. Он напомнил, что Россия уже ограничила авиасообщение с Великобританией, однако стоит рассмотреть возможность ввести аналогичную меру и по отношению ко всем другим зарубежным странам. По мнению Сухарева, это поможет предотвратить завоз инфекции на территорию России.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН высказал мнение, что в сегодняшних условиях тотальное закрытие границ уже не окажет влияния на ситуацию с ростом заболеваемости.

«Все зависит от деталей. Смотря на каких направлениях закрывать, смотря в какое время, смотря на какой период, смотря при каких условиях. Это определяют специальные службы, а не отдельно взятые мои коллеги при всем моем к ним уважении. Мое личное мнение, что когда в начале 2020 года Анна Попова (глава Роспотребнадзора - прим. НСН) делала заявление, что не надо никуда летать, вот тогда это имело смысл. Тогда нужно было жестко поступить. Но мы, к сожалению, тогда больше месяца на какие-то чудеса надеялись. И многие последствия были бы менее ярко выражены, если бы тогда оперативно были приняты решения по закрытию сообщения», - заявил он.