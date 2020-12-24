Около 700 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступили в гражданский оборот

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 700 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» лежат на складе в ожидании разрешительных документов от Росздравнадзора, сообщает ТАСС.

По словам Гинцбурга, в гражданский оборот для массовой вакцинации россиян уже выпущено «650-770 тысяч доз».

Задачу организовать вакцинацию по всей стране поставил президент России Владимир Путин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективной против нового мутировавшего вида коронавируса, сообщает Ura.ru. По его словам препарат также работает и против других штаммов вируса.